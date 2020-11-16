20 ile yatırıldı! 16 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? Evde bakım parası yatan illeri öğrenme…

16 Kasım evde bakım parası yatan iller belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım parası yatırılan illerin sayısı 20 oldu. Peki, evde bakım parası hangi illere yatıldı, nasıl öğrenilir? Evde bakım parası 16 Kasım 2020…

Evde bakım parası yatan iller 16 Kasım listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay verilen evde bakım parası yatan iller 20 oldu. Maaş alan engelli yakınları Kasım ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yatıp yatmadığını merak ederken, biz de yatan illeri derledik. İşte 116 Kasım evde bakım parası yatan iller güncel liste…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 16 KASIM 2020

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 20 ilde yatırıldı.

16 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! - İzmir - Hatay - Tokat - Osmaniye, - Afyonkarahisar, - Kırklareli, - Samsun, - Antalya, - Sakarya, - Diyarbakır, - Uşak, - Konya, - Balıkesir, - Mersin, - İstanbul, - Manisa, - Niğde, - Zonguldak - Ordu - Denizli

EVDE YATAN İLLERİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.