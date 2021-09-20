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20 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

20 Eylül 2021 Pazartesi - 21:00 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 21:11

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca'nın geçen hafta duyurduğu yeni koronavirüs tablosu bugün açıklandı. Tabloda düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.


Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.  
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.
 
 
Düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.
 
Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.
 
Türkiye'nin güneydoğusunda ise yüksek risk dikkat çekiyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır yüksek riskli kentlerin yer aldığı 'kırmızı' kategoride bulunuyor.
 

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