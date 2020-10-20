20 Ekim internet kesintisi: İnternet hangi illerde kesilecek? İnternette sorun mu var? (TT, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet kesintisi)

İnternette sorun mu var? sorusu yanıt buldu, 20 Ekim’de internet kesintisi yaşanacağı aktarıldı. Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunu gözlemlendi. Bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı. Ardından yapılan açıklamada Türkiye genelinde internetin kesintiye uğrayacağı belirtildi. Gece saatlerinde başlayan kesintilerin sebebi de yapılan açıklamayla belli oldu.

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi. Böylece kullanıcıların dün geceden beri sordukları ‘’internette sorun mu var?’ sorusu yanıtlandı. Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi. İşte 20 Ekim internet kesintisi hakkında merak edilenler…

İNTERNET HANGİ İLLERDE KESİLECEK? 20 EKİM İNTERNET KESİNTİSİ!

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi. Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" denildi.

KESİNTİ YAPILMADAN 48 SAAT ÖNCESİNDEN HABER VERİLMESİ GEREKİYOR

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.