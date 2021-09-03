Haberler »

Siyaset Haberleri »

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun...

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun...