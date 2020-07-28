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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

28 Temmuz 2020 Salı - 15:15 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 16:09

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-devlet üzerinden öğrenilebilecek


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli  öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları,  e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
 
MEB MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
 
Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltildi. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterdi. Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına göre sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 31 Ağustos’ta ile 4 Eylül arası yapabilecek.
 
4-7 Temmuz arasında gerçekleşecek olan itiraz döneminin ardından ise itiraz süreci değerlendirme sonuçları yayımlanacak. 
 
ÖĞRETMEN ATAMALARI 60 ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
 
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
 

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