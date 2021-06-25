20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. 20 bin öğretmen mülakatları tamamlandı, şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na “mülakat sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları meb.gov.tr'den ilan edilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından verilen tarih…

Sözleşmeli mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Ön başvurusunu yapıp, 13 Haziran’da sözlü mülakata katılan öğretmen adayları MEB tarafından verilecek müjdeli haberi bekliyor. Değerlendirme sonrası öğretmen alımı sonuçları meb.gov.tr'den ilan edilecek. Sözlü mülakat sonuçları MEB tarafından açıklanınca öğretmen adayları atama tercihlerini yapacak.

SÖZLEŞMELİ MÜLAKAT SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 belirlendi.

KARANTİNADAKİ ADAYLAR SÖZLÜ SINAVLARI 28 HAZİRAN-2 TEMMUZ ARASINDA DÜZENLENECEK

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25 Haziran'da yapacak. Bu adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.