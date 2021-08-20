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20 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

20 Ağustos 2021 Cuma - 19:24 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 19:41

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi  yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi,  iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü  birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü  doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele  kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı  uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ Eskişehir ve Yalova oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt  olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız  ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadelerini  kullandı.
 

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