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2 Yunan askeri tutuklandı!

02 Mart 2018 Cuma - 17:23 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 18:21

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Yunan askeri tutuklandı


Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna  mensup iki asker tutuklandı.  
 
Pazarkule yakınlarında yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilen teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in  hakimlik sorgusu tamamlandı. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasına karar verdi.
 
İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip  etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri,  üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.
 
 
ATİNA'DA ŞOK ETKİSİ YARATTI
 
Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugünkü basın toplantısında askerlerin kısa süre içinde Yunanistan'a dönmesini beklediklerini söyledi. Mahkeme kararı Atina'da şok etkisi yarattı.

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Edirne Yunan askerleri
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