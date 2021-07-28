2 yıllık bölümler ve puanları! 2 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümlerin taban puanları 2021 açıklandı mı? İşte ön lisans bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları 2021

ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite puanlarını öğrenen öğrenciler 2 yıllık bölümlerin üniversite taban ve tavan puanları ile ilgili araştırma yapamaya başladı. YKS 2 yıllık bölümler ve taban tavan puanları...
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2 YILLIK BÖLÜMLER (sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler)
Sağlık Bölümleri
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Odyometri
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Diyaliz
Otopsi Yardımcılığı
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
Optisyenlik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Elektronörofizyoloji
Perfüzyon Teknikleri
Nükleer Tıp Teknikleri
Eczane Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Podoloji
Çevre Sağlığı
Atçılık ve Antrenörlüğü
Evde Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
Denizci Sağlığı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
TEKNOLOJİ – ENDÜSTRİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Su Altı Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimari Restorasyon
ADALET – SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİ
Adalet
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Nüfus ve Vatandaşlık
Dış Ticaret
Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
DİĞER MESLEK BÖLÜMLERİ
Turist Rehberliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Aşçılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Harita ve Kadastro
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Yat Kaptanlığı
2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER
Anestezi
Bilgisayar Programcılığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi Makineleri İşletme
Gemi İnşaatı
Harita ve Kadastro
İlk ve Acil Yardım
Makine
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mekatronik
Metalurji
Radyoterapi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Web Tasarım ve Kodlama
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Medya ve İletişim
Görsel İletişim
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Yerel Yönetimler
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Marka İletişimi
Kültürel Miras ve Turizm
2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Grafik Tasarımı
Lojistik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliye
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Spor Yönetimi
Sosyal Güvenlik
Mimari Restorasyon
2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.