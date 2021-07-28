2 yıllık bölümler ve puanları! 2 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümlerin taban puanları 2021 açıklandı mı? İşte ön lisans bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları 2021

YKS sonuçlarıyla öğrencilerin yoğun süreci başladı. YKS sınav sonucunu öğrenen adaylar puanlarına uygun üniversiteyi seçmek için kolları sıvadı. 4 yıllık üniversiteyi kazanamayan ya da 2 yıllık bir üniversite okumak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan istedikleri yükseköğretim programlarını belirleye ve bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak. İşte 2 yıllık bölümler ve puanları…

ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite puanlarını öğrenen öğrenciler 2 yıllık bölümlerin üniversite taban ve tavan puanları ile ilgili araştırma yapamaya başladı. YKS 2 yıllık bölümler ve taban tavan puanları...

YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 YILLIK BÖLÜMLER (sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler)

Sağlık Bölümleri

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Odyometri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Diyaliz

Otopsi Yardımcılığı

Çocuk Gelişimi

Diş Protez Teknolojisi

Radyoterapi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi

Optisyenlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Elektronörofizyoloji

Perfüzyon Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

Eczane Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Podoloji

Çevre Sağlığı

Atçılık ve Antrenörlüğü

Evde Hasta Bakımı

Yaşlı Bakımı

Denizci Sağlığı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

TEKNOLOJİ – ENDÜSTRİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Elektronik Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Su Altı Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimari Restorasyon

ADALET – SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİ

Adalet

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Nüfus ve Vatandaşlık

Dış Ticaret

Bankacılık ve Sigortacılık

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme Yönetimi

DİĞER MESLEK BÖLÜMLERİ

Turist Rehberliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşçılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Harita ve Kadastro

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yat Kaptanlığı

2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

Anestezi

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Harita ve Kadastro

İlk ve Acil Yardım

Makine

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mekatronik

Metalurji

Radyoterapi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Web Tasarım ve Kodlama

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Medya ve İletişim

Görsel İletişim

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yerel Yönetimler

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Marka İletişimi

Kültürel Miras ve Turizm

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Grafik Tasarımı

Lojistik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Maliye

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Spor Yönetimi

Sosyal Güvenlik

Mimari Restorasyon

2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.