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2 yıldır aranan kişi göçmenleri kaçırırken yakalandı

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 20:21

İzmir'de kayıp olduğu gerekçesiyle 2 yıldır aranan kişi, Aydın'da bir grup göçmeni yurt dışına çıkartmak isterken yakalandı


İzmir'de ailesinin 2016'da kayıp ihbarında bulunduğu  kişi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına  kaçırmak isterken yakalandı. 
 
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma ve Kuşadası İlçe Jandarma  Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı  mevkisinde denize açılmak üzere olan bir botu durdurdu.
 
Ekiplerin incelemesinde farklı uyruklardan 27 kaçak göçmen ve  kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtan organizatör Kadir Y. yakalandı.
 
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç  İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kadir Y. adliyeye sevk edildi.
 
Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Y. için ailesinin  Mart 2016'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
 

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