2 yerli ticariye Avrupa'dan ödül!

Euro NCAP, ilk kez düzenlediği yeni aktif güvenlik testi ile araçlara, bisiklet sürücülerine ve yayalara yaklaşırken devreye giren Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB), şerit takip teknolojileri, aktif hız sınırlayıcı ve yolcu takip sistemlerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Transit, mevcut aktif güvenlik teknolojileri ile altın ödül alırken, Transit Custom ise gümüş ödül almaya hak kazandı.Euro NCAP ayrıca, Ford’un otonom acil frenleme sistemi (AEB) ile Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Çarpışma Önleyici Sistemlerine övgüde bulunarak, sınıfının lideri özellikler olduğunu vurguladı. Yine, Trafik Levha Tanıma Sistemi'nin tüm araçlar içinde en iyi (%100) skoru kaydettiği vurgulanırken, Otonom Acil Frenleme Sistemi'nin (AEB) ise bisiklet sürücülerini mükemmel şekilde koruduğu belirtildi.

Yüzde 50 yük kapasitesi



Euro NCAP, değerlendirmede her bir van’ın aktif güvenlik özelliklerini karşılaştırmak için aynı kriterleri kullandı. Tüm araçlar, gerçeğe en yakın sonuçların alınması için maksimum yük kapasitelerinin yüzde 50'si ile yüklenerek, özel hazırlanan pistte test edildi.Simülasyonlarda hem park halindeki araçlar hem de yoğun trafikte öndeki aracın aniden durduğu senaryolar test edildi. Böylece, otonom acil frenleme sistemi (AEB) ve sürücü uyarı sistemleri değerlendirildi. Kuruluş, ayrıca bu özelliklerin yolda koşan bir çocuğa, yoldan geçen yaya veya bisikletlilere verdiği tepkileri de değerlendirdi.