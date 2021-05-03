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2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 13:53

Çin’de Se adlı bir baba, boşandığı eşiyle arasındaki tartışmaya nokta koymak için, 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı.


Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.
 
 
Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi. Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.
 

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