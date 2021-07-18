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2 yaşındaki Ecrin her yerde aranıyor!

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 23:02 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 23:02

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.


Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda  uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli  çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine  emanet etti.
 
Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve  döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istedi.
 
Aramalara rağmen ulaşılamayan Ecrin'in bulunması için polise bilgi  verildi.
 
İhbar üzerine bölgeye polis, Arama Kurtarma ve İnsani Arama ve  Kurtarma (İYAK) ekipleri ile deniz polisi dalgıçları sevk edildi.
 
Ailenin, bölgede bulunan dereye düşmüş olabileceğinden endişe duyması  nedeniyle balık adamlar derede, diğer ekipler ise çevrede 2 kilometrelik bir  alanda arama çalışmaları başlattı.
 

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Antalya Serik Ecrin
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