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2 yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı!

DHA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 12:00

Rusya’da doktorlar ameliyatla 2 yaşındaki bir çocuğun midesinden 209 manyetik top çıkardı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu.
 
Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye götürülen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.
 
RİSKLİ AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ
 
 Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından 209 adet mıknatıs topu çıkarıldı. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden doktorlar, çıkarılan mıknatıs toplardan bazılarında mide zarını delebilecek keskin kenarlar oluştuğu ifade edildi. İki yaşındaki bebeğin mıknatıs toplunu 2 ay önce yuttuğu belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
 
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Rusya manyetik top mıknatıs topu
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