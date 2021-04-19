2 yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı!

Rusya'nın başkenti Moskova 'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu.

Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye götürülen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.

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