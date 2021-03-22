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2 yabancı banka Türk şirket ile anlaştı!

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 14:25

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.


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Goldman Sachs Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası DgPays
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