2 Şubat deprem 2021 deprem listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler ile Türkiye Fay hattı haritası…

Kayseri de deprem mi oldu? sorusu sabah saatlerinde yoğunluk kazandı. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden olurken çevre iller Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi. Yaşanan deprem sonrası Sarıoğlan ilçesinde sokağa çıkan Sinan Karaerik ise, "Gece panik olarak kalktık. Kaldığımız misafirhanede bir arkadaş bağırıyordu. 'Herkes kalksın' diyordu. Böyle bir sallantıyı hiç görmedim. Herkes dışarı çıkmıştı. Bende arkadaşımı aradım. Ben Tomarzalıyım. Eşimi aradım. Kendisi Tomarza'da bir şey olmadığını söyledi. Deprem Sarıoğlan ilçesinde olmuş" ifadelerini kullandı. İzmir peşine Kayseri’de yaşanan depremler sonrası, 2 Şubat deprem listesi ile son depremler merak edilmeye başlandı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03:02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı. İlk gelen bilgiye göre bazı evlerde çatlak oluştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek’e bağlı sınır köyleri kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi. Öte yandan AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 23:46'da 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.23 km olarak açıklandı. 2 Şubat deprem 2021 deprem listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler…

İzmir bu sabah saat 08.00'den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03'te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7, saat 09.34'te 4,2, saat 10.51'de 3,6, 11.35'te 5,1 ve saat 16.10'da da 4,7 büyüklüğünde toplam 8 sarsıntı oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremlerin, nerede, saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere ulaşmak mümkün.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

Batı Anadolu Fay Hattı

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur.

Doğu Anadolu Fay Hattı

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

AFAD DEPREM RİSK HARİTASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN