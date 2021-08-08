2 sivili katletmişlerdi! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ile ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye 'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.