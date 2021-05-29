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2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:55 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 11:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine  saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı  operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması  için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

 

 

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