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2 PKK'lı terörist teslim oldu

06 Aralık 2020 Pazar - 10:54 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 10:54

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "İkna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.


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PKK Terörist içişleri bakanlığı
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