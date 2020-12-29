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2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

29 Aralık 2020 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 21:15

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasını yaptı.


Yapılan açıklama şöyle:
 
İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243’e yükseldi.
 

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