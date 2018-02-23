2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel: Gözlerinizden öpüyorum

Suriye’deki terör gruplarına yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görevlendirilen jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in Islahiye ilçesinde bir 'Müşterek Görev Merkezi' (MGM) oluşturuldu. Harekat süresince komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının barınma üslerinin burası olacağı öğrenilirken, merkez bugün yapılan törenle açıldı.
Afrin için hazırda bekleyen güvenlik güçlerine hitaben konuşan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun” dedi.
Konuşmanın ardından JÖH, PÖH timleri ve güvenlik korucuları, Orgeneral Metin Temel ile birlikte komando marşı söyleyip ant içti. Daha sonra Cuma namazı kılındı.
Merkezin açılışına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, askeri erkan ve aileleri katıldı.