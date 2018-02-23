2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel: Gözlerinizden öpüyorum

Zeytin Dalı Harekatı'nı komuta eden Orgeneral Metin Temel, harekata destek için hazırda bekleyen PÖH, JÖH ve güvenlik korucularına, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez” dedi.

