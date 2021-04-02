02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6260 0.37
USD 8,1680 0.77 ALTIN 455,440 0.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

2 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

02 Nisan 2021 Cuma - 19:52 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 20:08

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin  308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı 1471 oldu.
 
Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.
 
Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon  400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.