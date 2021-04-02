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2 Nisan 2021 altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi?

2 Nisan 2021 altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi?