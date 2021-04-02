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2 Nisan 2021 altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi?

02 Nisan 2021 Cuma - 7:49 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 7:49

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Rekor rakamlar gören altın 2021 yılıyla düşüşe geçti. Gram altın fiyatı bu sabah itibariyle 451 liradan işlem görüyor. Çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik gibi iç piyasa altın türleri dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Finans sayfası üzerinden 2 Nisan 2021 güncel ve canlı altın fiyatları…


Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın yatırımcıları geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları dünü düşüş eğilimi göstererek tamamladı. Altın fiyatları canlı anlık olarak değişir. İşte 2 Nisan 2021 altın fiyatları

ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2 NİSAN 2021?

ATA ALTIN

Alış: 2.968,00

Satış: 3.053,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.984,00

Satış: 3.029,00

GRAM ALTIN

Alış: 451,93

Satış: 452,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.452,00Satış: 1.493,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 406,92

Satış: 436,37

ONS

Alış: 1.729,38 $

Satış: 1.729,68 $

14 AYAR ALTIN

Alış: 246,62

Satış: 297,06

18 AYAR ALTIN

Alış: 328,24

 

Satış: 328,76

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