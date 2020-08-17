LGS 3. tercihler ne zaman? LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? (2. nakil başvuru ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. LGS 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil işlemlerine çevrildi. Öğrenciler, LGS 2. Nakil işlemleri nasıl yapılır? 2. Nakil tercihleri ne zaman, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2. Nakil tercih yapma ekranı...

MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1. Nakil sonuçları açıklandı. MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti. Gözler 2. Nakil işlemlerinde. Peki, LGS 2. nakil ne zaman? 2.nakil dönemi ne zaman? 2.nakil tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS 2.nakil tercih yapma…

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

2.NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 2. NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2. Nakil işlemi için tercih başvuruları 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercih edecek. Tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, nakil dönemlerinde tercih yapabilecek.

Nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos ve 24 Ağustos’ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık liselere yönlendirilecek.

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak.

2. NAKİL TERCİH YAPMA EKRANI

2. NAKİL TERCİHLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

2.NAKİL LGS SONUÇLARI

2 nakil sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak.