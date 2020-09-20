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2 milyon TL'yi gözden çıkardılar!

2 milyon TL'yi gözden çıkardılar! Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile dünyaevine giren Sıla'nın mutlu evliliği devam ediyor.
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