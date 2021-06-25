2 milyon TL'yi, altın madalyonu hatta güvenlik kamerasını da çaldılar!

İstanbul Avcılar’da şüphe üzerine bir aracı durduran İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 'Yıldırım Ekipler' 2 milyon TL'lik soygunu çözdü. Paranın yanı sıra fabrika sahibinin altın madalyonun ve güvenlik kamerasının da çalındığı soygununun detaylarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

İstanbul genelinde 200 ekiple görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Ekipler, Avcılar’da yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. 2 milyon TL’lik fabrika soygununun adım adım çözülmesine giden yol da bu önleyici denetimle başladı.

Sürücünün üzerinden 20 bin TL para çıktı, ehliyeti yoktu. Diğer yolcuda da 3 gram eroin çıktı. Bunun üzerine mahkeme kararıyla araçta detaylı arama kararı alındı. Bu aramada 1 adet altın madalyon kolye, siyah poşetler içerisinde balya halinde yaklaşık 1 milyon lira para bulundu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Şüpheliler, “Döviz bozdurduk, ev alacağız” dediler. Araca el konuldu, aracın da soygun parasıyla alındığı tespit edildi. İki zanlı polise, “Uzatmayın şu 100 bin lirayı alın bizi bırakın” dedi. Polis rüşvet teklifini tutanağa geçirip, zanlıları karakola götürdü.

Yapılan soruşturmada, zanlıların Beylikdüzü’nde ambalaj fabrikasından 2 milyon liralık, döviz, para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Zanlılar ifadelerinde, “Bilezikleri eritip kuyumcuya sattık, dövizleri bozdurup araba aldık. Delil bırakmamak için kamera kayıt cihazını da çaldık” dediler.

ALTIN MADALYON DETAYI

Fabrika sahibi, paranın yanı sıra bulunan, Yahudiliğin sembolü olan altın madalyon için, "Benim için çok önemliydi, bulunmasına çok sevindim” ifadelerini kullandı.