Türkiye genelinde 'Tam Kapanma' yasağı uygulanıyor. Sokaklarda, caddelerde ve market, bakkal, kasap ve fırın gibi işlerinin bulunduğu yerlerde suiistimallerin önüne geçmek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Günlük ihtiyaçları için dışarı çıkmak isteyenler yürüme mesafesi ile sınırlı olmak kaydıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Pek çok kişi de hafta sonu kurallarını merak ediyor. Pazar günü uygulanan yasaklar hakkında bilgi almak isteyenler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan genel kuralları araştırıyor. Açık olup olmadığı merak edilen yerlerden biri kasaplar. Peki, 2 Mayıs'ta kasaplar açık mı? Pazar günü kasaplar çalışıyor mu? Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık? Bugün ve yarın kasaplar açık mı? 2 Mayıs'ta kasaplar açık mı? Hafta sonu kasaplar kaça kadar açık? İşte tam kapanmada kasapların çalışma saatleri...

Hükümetin aldığı tam kapanma kararı ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Vaka sayılarını kontrol altına almak ve salgın riskini azaltmak amacıyla devreye alınan tam kapanma devam ediyor. 17 gün sürecek ve Ramazan Bayramını'da kapsayacak tam kapanmada kurallar ve yasaklar İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl valiliğine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde detayları ile açıklandı. Hafta sonu nedeniyle pek çok kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketler, bakkallar, fırınlar ve kasapların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2 Mayıs'ta kasaplar açık mı? Pazar günü kasaplar çalışıyor mu? Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık? Bugün ve yarın kasaplar açık mı? 2 Mayıs'ta kasaplar açık mı? Hafta sonu kasaplar kaça kadar açık? İşte tam kapanmada kapsapların çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA KASAPLAR AÇIK MI? KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

2 MAYIS'TA KASAPLAR AÇIK MI? PAZAR GÜNÜ KASAPLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Buna göre, hafta sonları hem cumartesi hem de pazar günleri kasaplar açık olacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR! SUİSTİMALE GEÇİT YOK!

Muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

MAKSADINI AŞANLARA CEZA KESİLECEK!

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında; Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.

SADECE TEMEL İHTİYAÇLARA İZİN VAR!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecek.