2 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 2 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye 57 milyon 620 bin 297 TL oldu.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş tamamlandı. 6 bilenin kazandığı Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. 2 Kasım çekilişinde kazandıran numaralar; 5-14-34-37-49-51 oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

2 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 57.620.297,19 TL büyük ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!