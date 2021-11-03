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2 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar

03 Kasım 2021 Çarşamba - 0:10 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 0:10

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 2 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye 57 milyon 620 bin 297 TL oldu.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş tamamlandı. 6 bilenin kazandığı Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. 2 Kasım çekilişinde kazandıran numaralar; 5-14-34-37-49-51 oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...
2 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 57.620.297,19 TL büyük ikramiye devretti.

 
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? 
 
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
 
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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Süper Loto kazandıran numaralar çekiliş sonucu büyük ikramiye
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