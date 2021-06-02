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2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 20:16 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 20:16

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 907 bin 224 TL.


Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 907 bin 224 TL. 2 Haziran 2021 Şans Topu Çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-6-16-17-32- ve +11 oldu.
 
ŞANS TOPU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
 
 
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
 
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir
 
Sen Seç!
 
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

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