02 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 -0.09 EURO 10,5140 1.01
USD 8,6020 0.98 ALTIN 527,010 1.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

2 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

02 Haziran 2021 Çarşamba - 19:36 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 19:59

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi  yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
 
Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e  yükseldi.
 
Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263  bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı 2 Haziran koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.