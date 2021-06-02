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2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

02 Haziran 2021 Çarşamba - 22:00 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 22:00

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 161 milyon 535 bin 908 TL.


Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 161 milyon 535 bin 908 TL. 2 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -16-43-46-48-60-72- ve joker:80 oldu.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
 
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
 
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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