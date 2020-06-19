2 günlük bebeği, göbek bağını mandal ile bağlayıp otobüs durağına bıraktı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, poşet içinde göbek bağı mandal ile bağlanıp, otobüs durağına bırakılan 2 günlük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise bebeği bırakan kişi ya da kişileri arıyor. Bebeği bulan Baki Yardım, "Oraya bir can bırakılmış, o anki duygularımı anlatamıyorum. İnsan olan bunu yapmaz. Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi.

Dün sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağına giden Baki Yardım (57), duraktaki bankın üzerindeki poşetten gelen sesleri duydu. Yardım, yeşil renkli poşeti kontrol ettiğinde içinde bebek olduğunu fark ederek durumu 112 Acile haber verdi. O sırada durağa gelen başka vatandaşlar da ağlayan bebeği sakinleştirdi. Göbek bağı mandalla bağlı şekilde bırakılan 2 günlük kız bebek, sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞE HEMŞİRELER GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIYOR

Hastaneden yapılan açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilerek, "Bebeğin genel durumu iyi. Destek amaçlı hastanemizde yatıyor. Bakımı ve beslenmesi bizim hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Gönüllük esasına göre 24 saat bakımı yapılıyor. Anormal bir bulgu yok. Tedbir amaçlı testlerini yapıyoruz. Sonuçlar çıkınca bir aksilik olmazsa pazartesi günü taburcu yapılarak Sosyal Hizmet Merkezi kurumlarına teslim edilecek" denildi.

JANDARMA, KÖPEKLERLE ARAMA YAPTI

Jandarma ekipleri de bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Otobüs durağını gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı. Jandarma ekipleri, bırakılan bebeğin eşyalarını iz takip köpeklerine koklatarak bölgede arama çalışması yaptı. Jandarmanın bebeği bırakan kişiyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

‘BU VİCDANSIZLIĞI YAPAN İNŞALLAH BULUNUR’

Bebeğin bulunduğu otobüs durağının yakınındaki köyde oturan Yusuf Yılmaz, "Dün saat 09.00 civarı polis ve jandarmalar gelince benim de haberim oldu. Bahçenin içerisinde emzik falan bulundu. Durağın arkasında bir poşet eşya bırakılmış. Biz köyümüzden biri olduğunu düşünmüyoruz. Dışarıdan biri gelip bırakmış. Jandarmalar köpeklerle arama yaptı. Köpekler çocuğun eşyalarını kokladı. Arama öyle yapıldı. Görenlerin iş yerlerine gidilip, ifadeleri alındı. Bu vicdansızlığı yapan inşallah bulunur" dedi.

‘İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ’

Durakta işe gitmek için otobüs beklediği sırada bebeği bulan 2 çocuk babası Baki Yardım, bebeği bulduğunda çok üzüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabah saat 08.15 gibi işe gitmek üzere geldiğim durakta bir poşet fark ettim. İçinde battaniye vardı. O sırada bir çocuk sesi geldi. Etrafıma baktım kimse yok. Açtığımda içinde bir bebek olduğunu gördüm. Çocuğun başı banka sıkışmıştı. Yavaş yavaş kucağıma aldım. Hemen sağlık ekiplerine aradım. O sırada servisim geldi ancak binmedim. Sağlık ekipleri ve jandarma gelene kadar bekledim. Birkaç dakika daha çocuğun sesini duymasam fark etmeyip, servise binip işe gidecektim. Oraya bir can bırakılmış, o anki duygularımı anlatamıyorum. İnsan olan bunu yapmaz. Köpekler bile yavrularını suya düştüğü zaman ağzı ile çıkarıyor. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bebek iki günlükmüş ama Allah uzun ömürler versin çok sağlıklı ve iki aylık gibi görünüyordu. Bebeği bırakanın kim olduğunu jandarma araştırıyor. Benim tahminim yabancı birileri gelip bıraktı."