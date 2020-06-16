16 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.585 1.85 EURO 7,7320 0.05
USD 6,8380 0.12 ALTIN 378,230 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

2 gündür aranıyordu, dere kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu

DHA |  16 Haziran 2020 Salı - 15:38 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 15:38

Ordu'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25), dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.


Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi’nde yaşayan Kadir D., 2 gün önce kayboldu. Kadir D.’den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
 
Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.’nin, başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.
 
Kadir D.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.’nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

ETİKETLER

Ordu Altınordu dere
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.