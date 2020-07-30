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2 gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolar

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 0:36 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 0:36

Kanada’nın federal başkenti Ottawa’daki otellerden herhangi birinde iki gecelik rezervasyon yaptıran herkese 100 dolarlık hediye kartı verilecek.


Ottawa’daki turizm kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ve 400’ü  aşkın üyesi bulunan Ottawa Tourism’den yapılan açıklamada, uygulamanın, yeni tip  koronavirüsü (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen  turizm sektörünü canlandırmak için başlatıldığı belirtildi. 
 
Açıklamada, 100 dolarlık hediye kartından yararlanmak için  rezervasyonların 30 Eylül 2020'ye, konaklamanın ise 31 Aralık 2020'ye kadar  gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. 
 
Hediye kartlarının otele girişte verileceği bildirilen açıklamada,  kartların kentteki turistik aktivitelerin tamamında, alışveriş merkezlerinde,  lokantalar ve tekne turlarında kullanılabileceği açıklandı. 
 
 Ottawa Tourism Başkan Yardımcısı Catherine Callary, kampanyanın sadece  Ottawa’ya dışarıdan gelen ziyaretçiler için değil, başkentin sakinleri için de  geçerli olduğunu vurguladı.  
 
Callary, "Kendi arka bahçesinde turist olmak isteyenler de bu  fırsattan yararlanabilir. Ottawa turizmi 43 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık  2,2 milyar dolar getirisi olan, Ottawa için çok önemli bir sektördü. Bu sektörü  eski günlerine geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi. 
 
Callary, Ottawa'nın turizm endüstrisinin Kovid-19 salgınından olumsuz  etkilendiğini ve sektörün yeniden ayağa kalkmasının yıllar alacağını  belirtti. 

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Kanada Ottawa dolar
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