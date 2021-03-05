2.ele ek vergi pazarı olumsuz etkiler!

Sektör temsilcileri 2. el araçların satışlarından binde 5 oranında vergi alınması ile ilgili hazırlanan yasa taslağının 2. el araç fiyatlarını, dolayısıyla da pazar büyüklüğünü olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Her ne kadar son yıllarda pazardaki kurumsal oyuncuların varlığındaki artış ve kredi kullanım oranlarındaki yükseliş nedeniyle işlemler kayıt altında olsa da bireyler arası araç alım-satım durumunda bir miktar kayıt dışı işlemlere eğilim riski oluşturabilecek. Bu durum da toplam pazar adedi için olumsuz olmakla birlikte tüketici kanadında birçok mağduriyet doğurabilir.”



Stok yükü devam ediyor



2. elde araç satışlarında Kasım 2020 itibarıyla başlayan durgunluğun devam ettiğini söyleyen Gündoğan, “ 2021 ilk iki ayında hem alıcı hem satıcı kanadında daha kontrollü bir pazar oluştuğunu söyleyebiliriz. Son dönemde 2.el otomobil fiyatlarının özellikle kurumsal noktalarda dengeye gelmiş olmasıyla birlikte bir miktar hareketlilik gözlemleniyordu. Buna paralel pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmiş olması da kısa vadede pozitif etki yaratacaktır. Şu an pazarda, durgun geçen son 3,5 ayın yarattığı stok yükü kısmen de olsa halen devam ediyor. Dolayısı ile olası bir talep artışı ile en azından mart ayı içerisinde fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket olacağını öngörmüyoruz. Ancak talep artışına paralel, yeni araç bulunabilirliğinde bir sorun oluşur veya kurlarda yukarı yönlü hareket devam ederse bu tür gelişmelerin fiyatlara yansıması söz konusu olabilir”dedi.



Yüzde 3 düşüş var



2. el araç satışı yapılan bir internet sitesinin 2021 Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam etti. Aralık ayından bu yana ilandaki fiyatlar %3’e yakın düştü. Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu. Şubat ayının en çok satılık ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken minivan -panelvan, Arazi/ SUV- Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet, otomobil ilanlarını takip etti.