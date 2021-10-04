2. ele 50 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’de yerleşik ikinci el araç alım-satım online ticaret platformu, Türkiye ve Pakistan'daki faaliyetlerini daha fazla büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı.

B Serisi finansman turu, GIC ve Vitol dahil olmak üzere diğer yeni ve mevcut yatırımcıların katılımıyla Duquesne tarafından yönetildi.

Lansman tarihi olan Nisan 2019 yılından bu zaman kadar 10.000'den fazla otomobil ticareti yapan VavaCars’ın çalışan sayısı ise 300’ü aştı. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO ’su Lawrence Merritt, “Misyonumuz, dünyanın en güvenilir kullanılmış araç ticaret platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye, basitleştirmeye ve ezber bozan yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Pazara girdiğimiz günden bu yana geçen 2,5 yılda, kendimizi Türkiye'deki tüketici kaynaklı araç ticaretinin 1 numaralı oyuncusu olarak kanıtladık ve şu anda Türkiye'deki tüm online satışların %95'ini biz oluşturuyoruz"dedi.

Büyümeye devam edecek

Tüketicilerin tamamen online olarak araç satın almasına olanak sağlayan hizmet ücretsiz eve teslim olanağı sunuyor. Satılan tüm araçlar detaylı ekspertiz kontrolü ve yenileme işlemlerinden geçirilmesinin yanı sıra 14 gün iade imkanı ve 3 ay/5000KM garanti ile birlikte geliyor. Alınan bu yatırımların markanın devam eden büyümesini desteklemek, teknolojik ve fiziksel platformlar, müşteri merkezleri ağı ve marka oluşturmaya devam ederek online araç satış geçişini hızlandırmak için kullanılacağı açıklandı.