2. elde yüzde 10 fiyat artışı

Otomerkezi CEO 'su Muhammed Ali Karakaş , Ağustos ayının son günü gerçekleşen ÖTV'deki matrah düzenlemesinin ikinci el otoya olan yansımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sıfır otomobil tedariğinin oldukça zor olduğu bu dönemde, tüm otomotiv sektörü için şok etkisi yaratan düzenlemeyle ilgili olarak Karakaş şöyle konuştu:"Kısıtlı yerli modellerde hatırı sayılır bir indirim olunca, bu modellerin ikinci el fiyatlarının artışında küçük bir frenleme olacağı aşikar. Fakat birçok otomobili ilgilendiren matrah düzenlemesi, özellikle lüks segmentteki araçlara çok ciddi etki yaratacaktır. Öngörümüz, bu ayın sonuna kadar belirli premium modellerde yüzde 20, alt segmentte vergi matrahına takılıp zam gelen araçlarda ortalama yüzde 10 fiyat artışı olması. Zaten 1 Eylül itibariyle hem bireysel araç sahipleri hem de oto alım satımı yapan firmalar, fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı.”

Yıl sonuna kadar ikinci eldeki hareketin devam edeceğini söyleyen Karakaş, “ İkinci elin önündeki tek engel şu anda pandemi. Tabii döviz kuru ve faiz oranlarındaki gelişmeler de piyasayı etkileyecek”diye konuştu.