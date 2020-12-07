2.elde satışlara sert fren!

Son 3 haftada ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına geldiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi sebebiyle 15 Kasım itibariyle oto alım-satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90'a varan düşüşler olduğunu belirtti. Karakaş şunları kaydetti:

“Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. 50 kişilik saha araştırma ekibimiz, özellikle 5 ile 20 arasında araç stokuna sahip olan küçük işletmelerin, satışların durması sebebiyle kepenk indirdiğini ve işlerini evden takip ettikleri bilgisini aktardı. Kısıtlamaların ne zaman biteceği ve aşılanmanın ne zaman tüketici nezdinde başlayacağına dair belirsizlikler oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethaneleri olumsuz yönde etkiliyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız.”

Bekleyen ve ertelenen ikinci el araç talebinin, aşılanma ve vakaların düşüşüyle birlikte tekrar ani bir şekilde yükseleceğini öngördüklerini aktaran Karakaş, “ Fakat bu ani talep artışı, geçtiğimiz yaz başında yaşadığımız radikal fiyat artışlarının tekrar edilmesine sebep olacaktır. Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu önemle ifade etmek isteriz. 2020’de 2. el otomobil satışlarının 6,5 milyonla, otomobil+HTA ile birlikte yaklaşık 8 milyonla kapatacağını öngörüyoruz” diye konuştu.