2. elde fiyatlar düşmeye başladı!

Pandemi süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarını da etkiledi. Ancak yılın sonuna doğru arz – talep dengesinin sağlanmaya başlamasıyla yılın son çeyreğinde artan fiyatlar kasımda düşüşe geçti. 2. El Otomobil ilan platformu Arabam’ın verilerine göre kasım ayında 2.el ilanların %35`inin, ilan sahipleri tarafından fiyatının %3- %4 aralığında düşürüldüğü gözlemlendi.

100 bin TL’ye kadar araçlar çoğunlukta



Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. İlanlar içinde en yüksek payı %1,4 düşüş yaşasa da %27,5 oranıyla 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanlar, Kasım ayında artış göstermeye devam ediyor.



Kasım ayının sıralaması



Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Kasım ayında da %2’lik artış göstererek birinciliğini korudu. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında Kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Ekim ayında olduğu gibi Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla yine Ekim ayında olduğu gibi Megane, Passat ve Corolla takip ediyor. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın etkisi ile daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.