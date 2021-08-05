2.elde 150 bin TL’lik araçlar revaçta

Döviz kuru ve faiz oranlarının yüksek seyri sebebi ile sıfır km. araç almakta zorlanan tüketici, daha makul fiyatlı, temiz ikinci el araç ilanlarına yöneliyor. Arabam.com yetkilileri 150.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranlarının artmasının 150.000 TL altındaki araç ilan oranlarının bir miktar azalması bu görüşü desteklediğini belirttiler. Verilere göre temmuz ayında en çok 2012, 2017, 2016 ve 2015 modeller için ilanlar verilmiş durumda.
En çok ilan verilen markalar
Temmuz ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda ancak 150.000 TL ve üzerindeki ilan sayılarında geçtiğimiz aylara göre artış gözleniyor. Renault, uzun zamandır olduğu gibi temmuz ayında da %20 ile birinciliğini koruyor. Fiat ise %17 ile ikinci sırada. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.
Gece yarısı bakıyorlar
Sahibinden.com site verilerine göre ise Temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi yine otomobil oldu. Otomobili; Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar takip etti. Rapora göre Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2020 yılının Temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı.Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 3 saniye. Ayrıca Temmuz ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları %2,6 arttı.