2.el ticaretinde ilk çeyrek zor geçecek!

2. el araç piyasasının otomobil ve hafif ticari araçla birlikte 8-8 buçuk milyon adet potansiyeliyle birlikte toplamda 500 milyar liranın üzerinde bir ciroya sahip olduğunu söyleyen EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Müdürü Erol Şahin, Türkiye ekonomisinin 1.6 trilyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda burada söz konusu olan toplam cironun büyüklüğüne dikkat çekti. Haziran ayında kredi faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte %93 büyüme gösteren 2. el pazarının, Kasım ve Aralık aylarında açıklanan faiz artışlarının etkileriyle Ocak, Şubat ve Mart aylarında daha ciddi bir daralma ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Beklenen bu süreçlerle ilgili doğru stok yönetimi, doğru araç tespitinin önemine vurgu yapan Şahin, fiyatı talebin belirlediğini, müşteri yoksa fiyat arttırmanın bir sonuca ulaştırmayacağına dikkat çekti.

Galeriler Kurumsallaşıyor



VavaCars’ın düzenlediği online panelde konuşan Şahin gelecek döneme dair sektörün gidişatını da değerlendirdi. Şahin, iş modelinin küçük esnafın, 5-6 galeri esnafının bir araya gelmesiyle birleşeceğini, böylelikle kurumsal yapıya döneceğini, tüketicinin de artık bu konforu aradığını ve yönelimin bu yapıya olduğunu belirtti. Tüketicinin kolaya alıştığını, bütün işlemlerin tek seferde, tek elden halletmek istediğine dikkat çeken Şahin, kasko, kredi, sigorta, bakım- onarım gibi pek çok hizmetin paket halinde sunulmasını bekleyen tüketici talebinin kurumsal yapıya geçişi hızlandıracağını söyledi.



Hurda teşviki önemli



Türkiye’de satışa çıkarılan 2.el araçların %52’si 10 yaş üzeri, %80’i de 5 yaş üzerinde araçlardan oluşuyor. Bu durumun Türkiye’nin net alım gücünü gösteren bir tablo olduğuna dikkat çeken sektör uzmanları, Avrupa’da ve Dünya’da hurda sınıfında bulunan araçların Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar olduğuna vurgu yaptı. Hurda teşvikinin bu noktada büyük önem kazandığı belirtildi. 2021 yılı şubat ayı itibariyle sıfır araçlarda ise distribütörlerin fiyatları dengelemek amacıyla daha boş paket ve düz vites araçlara yöneleceği; bu doğrultuda 2. el otomotiv bayi ve galerilerinde bulunan 2-3 yaş aralığında otomatik vites ve daha donanımlı araçların kıymetlenebileceğinden bahsedildi. VavaCars İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Tuluy Noyan da Türkiye’de yaşadıkları başarılı süreçlerin sonucunda Pakistan ile global büyümede ilk adımın atıldığını sözlerine ekledi. Aynı zamanda VavaCars iş modellerinde tüketiciden alınan araç çeşitliliğini, en hızlı, en iyi fiyata, tüm detaylarıyla iş ortaklarına sunup yine en iyi satış sonrası hizmetin verildiğinden de bahsetti.