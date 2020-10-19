2.el pazarına yatırımlar artıyor

Sıfır km otomobillere gelen ÖTV ve kur zamları, yükselen faiz oranları ve araç arzının sınırlı kalması 2. el araç sektörüne ilgiyi artırıyor. Bir yandan 2.el satış, ekspertiz noktaları açanların sayısı yükselirken araç tamir ,bakım ve servis işletmeleri de ilgi yükselişte. Son dönemde farklı şehir ve markalara yatırım yaptıklarını kaydeden Otomol CEO'su Uğur Sakarya İstanbul'da Volvo ve BMW yetkili servisi Evo'yu da alıp 5. şubelerini açtıklarını vurguladı.

Aylık hedef artışta



ikinci el sektörüne yatırımların arttığına dikkat çeken Sakarya şunları kaydetti:



"Maslak, Merter, Ataşehir, İzmir ve Bodrum'dan sonra İstanbul'da üçüncü, Türkiye'de beşinci şubemiz oldu. Eylül ayında ÖTV artışının etkisiyle rekor sayıda ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Artan fiyatlara rağmen ikinci el satışlarda tempo sürekli yükseliyor. Yeni şubemizin de katkısıyla 2. el satış hedefimizi aylık 200 adete yükselttik. Fırsatları değerlendirip büyümeye devam edeceğiz”