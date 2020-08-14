Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş ilk 6 ayda 2.el araç fiyatlarında ortalama yüzde 30'ün üstünde bir fiyat artışı olduğuna dikkat çekti. Karakaş, aynı istikrarla satışların devam etmesi halinde ikinci el araç satışlarının yıl sonunda 8 milyonu geçeceğini ifade etti Karakaş, “Sıfır kilometre pazarında da ertelenen talep ile birlikte aslında teoride 1 milyonluk bir pazar var, her marka araç tedariği problemini çözebilirse, bu rakama ulaşmak için bir engel yok. Buna karşın ikinci el pazarında ise birçok değişken var. Pandemi, kur artışı, sıfır kilometre araç pazarı, tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları; ülkedeki genel belirsizlik durumu hakim olduğu sürece artık fiyatlardaki artışın nereye gideceğini öngörmek mümkün değil” dedi. Otomerkezi olarak 50 milyon TL'lik yatırıma İstanbul’da yeni tesis açtıklarını da belirten Karakaş satılan her 1000 2. el araçtan 1'inin merkezden çıkmasını hedeflediklerini kaydetti.
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2.el otomobil fiyatlarında tahmin zor
14 Ağustos 2020 Cuma - 13:48 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:48
2020 ilk 6 ayında 2. el oto satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 artarak 3.9 milyona ulaştı.
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