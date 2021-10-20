2. el araca 50 milyon dolar yatırım!

B Serisi yatırım turuna, Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), kurucu yatırımcı Vitol ve ayrıca yeni bir yatırımcı daha katıldı. VavaCars, Nisan 2019'da pazara girmesinden bu yana 10.000'den fazla aracın alım satımını yaptı. 300 çalışanı olan firma hem toptan hem perakende satış tarafında bireysel müşterilerden satın aldığıi araç portföyüyle Brüt Emtia Değerini (GMV) her ay bir önceki aya göre ortalama yüzde 30 oranında arttırmakta. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, “Misyonumuz, dünyanın en güvenilir ikinci el araç alım satım platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye, basitleştirmeye ve ezber bozan yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Pazara girdiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yılda Türkiye'deki tüm online satışların %90'ını gerçekleştirerek Türkiye'deki bireysel müşteri segmentiyle yapılan alım-satımların lideri olduk. Bu durum, modelimizin gücünü ve pazardaki büyük fırsatı göstermekte.dedi. VavaCars, bayilere yönelik düzenli olarak yaptığı online ihale satışlarına ek olarak yakın zamanda, iş modelini dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak online araç satış hizmetine başladı. Tüketicilerin bir galeriye gitmesine gerek kalmadan tamamen online olarak araç satın almasına olanak sağlayan hizmet ücretsiz eve teslim olanağı sunuyor. Satılan tüm araçların detaylı ekspertiz kontrolü ve yenileme işlemlerinden geçirilmesinin yanı sıra, sunulan 14 gün iade imkanı ve 3 ay garanti ile müştere avantaj sağlanması hedefleniyor.