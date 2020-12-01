2. el otomobil alırken bunlara dikkat!

Ekspertiz firması Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre tüketicinin 2.el araç alımı yaparken dikkatli olması gerektiğini belirtti. 2. el sektöründe önemli roller üstlenen ekspertiz firmalarına da büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Emre şöyle konuştu:

“İkinci el araç almadan önce ekspertiz yaptırmak artık bir gereklilik. Örneğin birleştirilmiş araçlardaki en önemli gösterge kaynak izleridir. Birleştirilmiş araçlarda farklı iki araç birbirine kaynak yapılarak birleştirilir. İşlem ne kadar mükemmel olsa da, üstü kapatılmaya çalışılsa da kaynak izleri mutlaka belli olmaktadır. Özellikle farklı renklerden monte edilen araçlarda sonradan yapılan boya sebebiyle mikron farklılıkları tespit edilmektedir. Bu tespit için gerçek bir uzmanlık gerekmekte.”



TSE belgeli tercih edilmeli



Aracı almadan önce kesinlikle kurumsal bir ekspertiz firmasına gitmek gerektiğini kaydeden Emre, “Ekspertiz firmaları arasında ise çok kapsamlı kontrol yapan, konusunda uzmanlaşmış TSE belgeli kuruluşların tercih edilmesini gerekiyor. 2.el araç almadan önce mutlaka işinin ehli bir ekspertiz noktasında araç kontrol edilmelidir. Hali hazırda birçok ekspertiz noktasında airbag kontrolü ve detaylı şasi kontrolü yapılamıyor” dedi. Emre, araçlarda airbaglerin işlemli olduğununun genelde ön panel ve kokpitin kapı içlerinde kalan yan bölümlerinden anlaşıldığını kaydetti.



Km düşürülmesine dikkat



Kilometresi düşürülmüş araçların tespiti için de özel yöntemler olduğunun altını çizen Emre şu bilgileri verdi:



“Öncelikle aracın geçmiş muayene tarihinde hangi kilometrede olduğunun sorgulanması büyük önem taşımaktadır. Sonrasında aracın kilometresini belli aralıklar vererek tahmini olarak ölçen cihazlarımız mevcuttur. Aracın belirtilen plakası ölçülen plakayla aynı aralıktaysa kilometre hakkında net fikir sahibi olunabilir. “