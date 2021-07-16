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- 2 doz Sinovac aşısı yaptıran Turkovac aşısı olabilecek mi? Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı!
2 doz Sinovac aşısı yaptıran Turkovac aşısı olabilecek mi? Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı!
16 Temmuz 2021 Cuma - 10:58 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 10:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının başladığını duyurdu. Bakan Koca, yerli aşının sonuçlanması için destek beklediklerini belirtti. Peki, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran Turkovac aşısı yaptırabilecek mi? Turkovac aşısı gönüllü yaş sınırı ne? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca yerli aşı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter
hesanından yaptığı açıklamada Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının başladığını duyurdu.
2 DOZ SİNOVAC AŞISI YAPTIRAN TURKOVAC AŞISI YAPTIRABİLECEK Mİ?
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara
Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19"