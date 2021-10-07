2 doz mRNA aşısı olanlar 3. doz aşı olacak mı? Sağlık Bakanı açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Bakan Koca, aktif vakaların yüzde ellisinin 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu dikkat çekti. İki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3. doz aşı olup olmayacağı da toplantıda Bilim Kurulu üyeleri ile değerlendirildi. Peki, 2 doz mRNA aşısı olanlar 3. doz aşı olacak mı? İşte Sağlık Bakanı Koca'nın 3. doz aşı ile ilgili açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, aşılama çalışmaları, vakalardaki son durum ve aşılama takvimi ile ilgili değerlendirdi. İki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3. doz aşı olup olmayacağı toplantıda gündeme geldi. Bakan Koca, 3. doz aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3. DOZ AŞI KİMLERE VE NE ZAMAN YAPILMALI?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'ndan çıkan aşı kararını duyurdu. buna göre 2 doz inaktif aşı olanların 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı olabileceğini belirtti. Koca açıklamalarında;

''Kıymetli Vatandaşlarım, 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.'' ifadelerini kullandı.