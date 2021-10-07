2 doz Biontech olan 3. dozu olacak mı? 2 doz mRNA aşısı olanlara yönelik Sağlık Bakanı açıklama yaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "İnaktif aşı olanların 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz" diyerek 2 doz biontech olanlara yönelik açıklama yaptı. Peki, 2 doz Biontech olan 3. dozu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz aşı ve vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. 2 doz Biontech olan 3. dozu olacak mı? sorularına netlik kazandırdı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. inaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz" dedi.

Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."