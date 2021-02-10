2. doz aşılar ne zaman başlıyor? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere koronavirüse ilişkin son gelişmeleri ele aldı. 17.00'da başlayan toplantı az önce sona ererken, önemli kararlar alındı. 2. doz aşılar ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak” dedi. 2. doz aşılar ne zaman başlıyor?

İKİNCİ DOZ AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR

28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır.

Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu, her bir eleştiri yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisi başarmak için kullandık.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.