Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir kimi zaman uzaktan kimi zaman da yüz yüze devam eden eğitim bu yılda da koronavirüsün gölgesinde noktalanıyor. Stresli, yorucu ve sokağa çıkma yasakları ile geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarihin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Karneler nasıl verilecek? Karneler ne zaman erişime açılacak? Karneler elden mi verilecek? Karneler dijital mi verilecek? İşte detaylar...
Milyonlarca öğrenci karneleri için gün sayarken Milli Eğitim Bakanlığı'da yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı. Eğitim öğretim yılını bitirmeye hazırlanan milyonlarca öğrenciyi şimdiden yaz tatili heyecanı sardı. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.
Karneler, 18 Haziran 2021 tarihinden sonra MEB VBS üzerinden görüntülenebilecek. 2020-2021 yılında sınırlı olmak kaydıyla e-Okul VBS'ye işlenen devamsızlık bilgileri bu sene dikkate alınmayacak.
Mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken Şube Öğretmenler Kurulıu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.
Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler ise tespit edilerek sınıf tekrarı yapılacak.