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2. dönem karneler ne zaman verilecek? Karneler nasıl verilecek? Karneler ne zaman erişime açılacak?

2. dönem karneler ne zaman verilecek? Karneler nasıl verilecek? Karneler ne zaman erişime açılacak?